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Шедрин Афан. Фролов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шедрин Афан. Фролов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Люстовинск., с. Щедрино

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