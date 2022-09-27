Кириллов Матв. Кирил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Матв. Кирил.

Кириллов Матв. Кирил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кириллов Матв. Кирил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.