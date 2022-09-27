Ермаков Игнатий Владим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Игнатий Владим.

Ермаков Игнатий Владим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермаков Игнатий Владим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Розенмуйжской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.