Гавецкий Феликс Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавецкий Феликс Михайлович

Гавецкий Феликс Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гавецкий Феликс Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Сокольский уезд, Гребнев., д. Санник

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.