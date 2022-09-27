Вирковский Ян Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВирковский Ян Казимирович

Вирковский Ян Казимирович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вирковский Ян Казимирович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Сокольский уезд, Батовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.