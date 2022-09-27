Шкарс Доминик Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкарс Доминик Игнат.

Шкарс Доминик Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шкарс Доминик Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Сакстыгальской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.