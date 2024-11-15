Туч Болеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуч Болеслав

Туч Болеслав

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Туч Болеслав
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Розентовской, д. Туч

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.