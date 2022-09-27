Землянов Андрей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемлянов Андрей Артемьевич

Землянов Андрей Артемьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Землянов Андрей Артемьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Аткарская, с. Замяхт.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.