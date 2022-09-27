Краснов Степ. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Степ. Макс.

Краснов Степ. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Краснов Степ. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Святской, д. Ожигово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.