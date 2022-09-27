Тюленьев Александр Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюленьев Александр Ив.

Тюленьев Александр Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тюленьев Александр Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Волконской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.