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Ерал Егор Францевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ерал Егор Францевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Сакстыгальской

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