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Гелодович Федор Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гелодович Федор Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, г. Орск

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