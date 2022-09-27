Веденский Виктор Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеденский Виктор Павл.

Веденский Виктор Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Веденский Виктор Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Эдемской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.