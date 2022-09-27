Гаршиев Степан Тимофеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаршиев Степан Тимофеев.

Гаршиев Степан Тимофеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаршиев Степан Тимофеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Усмынской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.