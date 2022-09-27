Селезнев Филипп Пав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Филипп Пав.

Селезнев Филипп Пав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селезнев Филипп Пав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.