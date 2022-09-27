Мячин Иван Савин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМячин Иван Савин.

Мячин Иван Савин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мячин Иван Савин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Воскрес., д. Поверье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.