Ашурков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшурков Петр

Ашурков Петр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ашурков Петр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Кококольц., д. Идопр

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.