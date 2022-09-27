Федотов Антон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Антон Иванов

Федотов Антон Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федотов Антон Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.