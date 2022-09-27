Бокчев Федор Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокчев Федор Ив.

Бокчев Федор Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бокчев Федор Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Тарусский уезд, Кареевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.