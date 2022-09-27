Пругов Александр Корнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругов Александр Корнеев

Пругов Александр Корнеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пругов Александр Корнеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Сибирской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close