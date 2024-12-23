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Вавилов Иван Ильич

Из справочника
Список лиц по г.Владимир с правом участия в съезде по выборам 1912 года
ФИО
Вавилов Иван Ильич
Пол
муж
Возраст (лет)
больше 25
Год рождения
до 1887
Номер семьи
433
Номер в семье
1
Дата переписи
1912
Губерния
Владимирская
Место
г. Владимир
Место события
г. Владимир, Владимирская губ.
Архивный код
Владимирские губернские ведомости, официальная часть, приложение №31, 03.08.1912г.
Полная запись переписи
Наименование: Список лиц по г.Владимир с правом участия в съезде по выборам 1912 года
Номер семьи: 433
01 | Вавилов Иван Ильич: больше 25 лет
Примечание: N 433 Ценз: Недвижимость
Дополнительная информация в записи
N 433 Ценз: Недвижимость
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Индексация данных проведена А.К.

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