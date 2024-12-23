Апраксин Адриан Викторович
Из справочника
Список лиц по г.Владимир с правом участия в съезде по выборам 1912 года
- ФИО
- Апраксин Адриан Викторович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- больше 25
- Год рождения
- до 1887
- Номер семьи
- 106
- Номер в семье
- 1
- Дата переписи
- 1912
- Губерния
- Владимирская
- Место
- г. Владимир
- Место события
- г. Владимир, Владимирская губ.
- Архивный код
- Владимирские губернские ведомости, официальная часть, приложение №31, 03.08.1912г.
- Полная запись переписи
- Наименование: Список лиц по г.Владимир с правом участия в съезде по выборам 1912 года
Номер семьи: 106
01 | Апраксин Адриан Викторович: больше 25 лет
Примечание: N 106 Ценз: Госуд. сл.
- Дополнительная информация в записи
- N 106 Ценз: Госуд. сл.
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