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Золотухин Василий Иванович

Из справочника
Список четвертников села Пойменово 1911 года
ФИО
Золотухин Василий Иванович
Пол
муж
Год рождения
1817
Родственная связь
сын [1]
Номер по порядку
142
Номер в семье
2
Номер в ревизской сказке
57
Дата переписи
1911
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Волость
Долговская
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Долговская вол., Курский у., Курская губ.
Земли (десятин)/ Леса (десятин)
1/0,3
Архивный код
ГАКО (Курск): ф., оп., д.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Список четвертников села Пойменово 1911 года
Номер по порядку: 142
01 | Золотухин Иван Яковлевич
02 | Золотухин Василий Иванович - сын [1]
03 | Золотухин Павел Иванович - сын [1]
04 | Золотухин Петр Иванович - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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