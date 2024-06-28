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Паньков Степан Федорович

Из справочника
Список четвертников села Пойменово 1911 года
ФИО
Паньков Степан Федорович
Пол
муж
Год рождения
1845
Родственная связь
сын [1]
Номер по порядку
75
Номер в семье
2
Дата переписи
1911
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Волость
Долговская
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Долговская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.4, оп.1, д.195
Полная запись переписи
Наименование переписи: Список четвертников села Пойменово 1911 года
Номер по порядку: 75
01 | Паньков Федор Федорович
02 | Паньков Степан Федорович - сын [1]
Примечание: совместное владение
Дополнительная информация в записи
совместное владение
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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