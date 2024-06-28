Епишев Самсон Иванович
Из справочника
Список четвертников села Пойменово 1911 года
- ФИО
- Епишев Самсон Иванович
- Пол
- муж
- Год рождения
- 1839
- Номер по порядку
- 47
- Номер в семье
- 1
- Номер в ревизской сказке
- 23
- Дата переписи
- 1911
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Волость
- Долговская
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Долговская вол., Курский у., Курская губ.
- Земли (десятин)/ Леса (десятин)
- 2,25/0,5
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.4, оп.1, д.195
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Список четвертников села Пойменово 1911 года
Номер по порядку: 47
01 | Епишев Самсон Иванович
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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