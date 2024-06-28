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Кобозев (Авдеев) Иван Иванович

Из справочника
Список четвертников села Пойменово 1911 года
ФИО
Кобозев (Авдеев) Иван Иванович
Пол
муж
Год рождения
1846
Номер по порядку
10
Номер в семье
1
Номер в ревизской сказке
62
Дата переписи
1911
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Волость
Долговская
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Долговская вол., Курский у., Курская губ.
Земли (десятин)/ Леса (десятин)
8,25/2
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.4, оп.1, д.195
Полная запись переписи
Наименование переписи: Список четвертников села Пойменово 1911 года
Номер по порядку: 10
01 | Кобозев (Авдеев) Иван Иванович
02 | Кобозев (Авдеев) Филипп Иванович - брат [1]
03 | Кобозев (Авдеев) Егор Иванович - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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