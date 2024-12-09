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Дементьева Александра

Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
ФИО
Дементьева Александра
Пол
жен
Номер в списке
110
Причина отстранения от выборов
злостная самогонщица
Дата переписи
1924
Губерния
Московская
Уезд
Воскресенский
Волость
Пятницкая
Место
Новосёлово
Место проживания
Новосёлово, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
Архивный код
ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 110
Дементьева Александра - злостная самогонщица
Источник
Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым

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