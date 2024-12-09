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Жировов Алексей

Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
ФИО
Жировов Алексей
Пол
муж
Номер в списке
107
Причина отстранения от выборов
злостный самогонщик
Дата переписи
1924
Губерния
Московская
Уезд
Воскресенский
Волость
Пятницкая
Место
Лечищево
Место проживания
Лечищево, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
Архивный код
ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 107
Жировов Алексей - злостный самогонщик
Источник
Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым

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