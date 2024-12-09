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Соболев Кон.

Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
ФИО
Соболев Кон.
Пол
муж
Номер в списке
104
Причина отстранения от выборов
служитель религиозного культа
Дата переписи
1924
Губерния
Московская
Уезд
Воскресенский
Волость
Пятницкая
Место
Синево
Место проживания
Синево, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
Архивный код
ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 104
Соболев Кон. - служитель религиозного культа
Источник
Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым

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