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Смоленский Василий

Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
ФИО
Смоленский Василий
Пол
муж
Номер в списке
103
Причина отстранения от выборов
служитель религиозного культа
Дата переписи
1924
Губерния
Московская
Уезд
Воскресенский
Волость
Пятницкая
Место
Ламишино
Место проживания
Ламишино, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
Архивный код
ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 103
Смоленский Василий - служитель религиозного культа
Комментарий наборщика
В оригинале "Смоленский Вес". Очевидно, опечатка и имеется в виду приходской священиик Василий Петрович Смоленский (в 2003 году причислен РПЦ к лику святых).
Источник
Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым

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