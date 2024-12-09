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Клочков Иван И.

Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
ФИО
Клочков Иван И.
Пол
муж
Номер в списке
96
Причина отстранения от выборов
бывший эксплуататор
Дата переписи
1924
Губерния
Московская
Уезд
Воскресенский
Волость
Пятницкая
Место
Трусово
Место проживания
Трусово, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
Архивный код
ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 96
Клочков Иван И. - бывший эксплуататор
Источник
Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым

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