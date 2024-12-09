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Горохов Алексей

Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
ФИО
Горохов Алексей
Пол
муж
Номер в списке
55
Причина отстранения от выборов
служитель религиозного культа
Дата переписи
1924
Губерния
Московская
Уезд
Воскресенский
Волость
Пятницкая
Место
Белавино
Место проживания
Белавино, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
Архивный код
ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 55
Горохов Алексей - служитель религиозного культа
Источник
Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым

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