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Ермаков Василий

Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
ФИО
Ермаков Василий
Пол
муж
Номер в списке
47
Причина отстранения от выборов
торговец
Дата переписи
1924
Губерния
Московская
Уезд
Воскресенский
Волость
Пятницкая
Место
Поповка
Место проживания
Поповка, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
Архивный код
ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 47
Ермаков Василий - торговец
Источник
Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым

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