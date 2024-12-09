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Эпштейн Мира

Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
ФИО
Эпштейн Мира
Пол
жен
Номер в списке
36
Причина отстранения от выборов
торговка
Дата переписи
1924
Губерния
Московская
Уезд
Воскресенский
Волость
Пятницкая
Место
Пятница
Место проживания
Пятница, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
Архивный код
ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 36
Эпштейн Мира - торговка
Источник
Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым

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