Ляличкин Иван
Из справочника
Список Лишенцев Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
- ФИО
- Ляличкин Иван
- Пол
- муж
- Номер в списке
- 27
- Причина отстранения от выборов
- торговец
- Дата переписи
- 1924
- Губерния
- Московская
- Уезд
- Воскресенский
- Волость
- Пятницкая
- Место
- Пятница
- Место проживания
- Пятница, Пятницкая вол., Воскресенский у., Московская губ.
- Архивный код
- ЦГАМО: ф.66, оп.25, д.118, лист: 11
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Лишенцы Пятницкой волости Московской губернии за 1924 год
Номер в списке: 27
Ляличкин Иван - торговец
- Источник
- Индексация данных проведена Павлом Андреевичем Андриановым
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