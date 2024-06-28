Лигун Максим Федосеевич
Из справочника
Список глав хозяйств с.Дороговка Акмолинской области на 1928 год
- ФИО
- Лигун Максим Федосеевич
- Пол
- муж
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 19
- Номер в семье
- 1
- Дата переписи
- 1928
- Губерния
- Акмолинская
- Уезд
- Кокчетавский
- Волость
- Крестьянская
- Место
- с. Дороговское
- Место события
- с. Дороговское, Крестьянская вол., Кокчетавский у., Акмолинская губ.
- Архивный код
- ГА АО г.Кокчетав: ф.55, оп.1, д.309, лист: 376-379
- Полная запись переписи
- Наименование: Список глав хозяйств с.Дороговка Акмолинской области на 1928 год
Номер семьи: 19
Лигун Максим Федосеевич : | глава
- Источник
- Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1895
Неизвестно