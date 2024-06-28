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Лигун Христя Профьевна

Из справочника
Список глав хозяйств с.Дороговка Акмолинской области на 1928 год
ФИО
Лигун Христя Профьевна
Пол
жен
Родственная связь
глава
Номер семьи
15
Номер в семье
1
Дата переписи
1928
Губерния
Акмолинская
Уезд
Кокчетавский
Волость
Крестьянская
Место
с. Дороговское
Место события
с. Дороговское, Крестьянская вол., Кокчетавский у., Акмолинская губ.
Архивный код
ГА АО г.Кокчетав: ф.55, оп.1, д.309, лист: 376-379
Полная запись переписи
Наименование: Список глав хозяйств с.Дороговка Акмолинской области на 1928 год
Номер семьи: 15
Лигун Христя Профьевна: | глава
Источник
Индексация данных проведена Зоей Сапрыкиной

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1888
Около 1962
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