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Свиридов Пармен Тарасович

Из справочника
Поселенный список плательщиков единого сельхоз налога в 1925-1926 г. в д. Почаевка
ФИО
Свиридов Пармен Тарасович
Пол
муж
Сословие
налогоплательщик
Дата переписи
1925
Губерния
Сибирский край
Уезд
Ачинский округ
Волость
Тяжинский район
Место
д. Почаевка
Место события
д. Почаевка, Тяжинский район, Ачинский округ, Сибирский край
Архивный код
МКУ Архив г. Ачинска: ф.Р-450, оп.1, д.2, лист: нет
Полная запись переписи
Наименование переписи: Поселенный список плательщиков единого сельхоз налога в 1925-1926 г. в д. Почаевка
Свиридов Пармен Тарасович: | налогоплательщик - |
Источник
Индексация данных проведена Светланой Петровой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1883
10.09.1947
Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

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