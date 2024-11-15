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Подлепин Денис Никитич

Из справочника
Поселенный список плательщиков единого сельхоз налога в 1925-1926 г. в д. Почаевка
ФИО
Подлепин Денис Никитич
Пол
муж
Сословие
налогоплательщик
Дата переписи
1925
Губерния
Сибирский край
Уезд
Ачинский округ
Волость
Тяжинский район
Место
д. Почаевка
Место события
д. Почаевка, Тяжинский район, Ачинский округ, Сибирский край
Архивный код
МКУ Архив г. Ачинска: ф.Р-450, оп.1, д.2, лист: нет
Полная запись переписи
Наименование переписи: Поселенный список плательщиков единого сельхоз налога в 1925-1926 г. в д. Почаевка
Подлепин Денис Никитич: | налогоплательщик - |
Источник
Индексация данных проведена Светланой Петровой

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