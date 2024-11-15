Куприй Артем Давыдович
Из справочника
Поселенный список плательщиков единого сельхоз налога в 1925-1926 г. в д. Почаевка
- ФИО
- Куприй Артем Давыдович
- Пол
- муж
- Сословие
- налогоплательщик
- Дата переписи
- 1925
- Губерния
- Сибирский край
- Уезд
- Ачинский округ
- Волость
- Тяжинский район
- Место
- д. Почаевка
- Место события
- д. Почаевка, Тяжинский район, Ачинский округ, Сибирский край
- Архивный код
- МКУ Архив г. Ачинска: ф.Р-450, оп.1, д.2, лист: нет
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Поселенный список плательщиков единого сельхоз налога в 1925-1926 г. в д. Почаевка
Куприй Артем Давыдович: | налогоплательщик - |
- Источник
- Индексация данных проведена Светланой Петровой
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