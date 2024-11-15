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Иванов Константин Маркович

Из справочника
Поселенный список плательщиков единого сельхоз налога в 1925-1926 г. в д. Почаевка
ФИО
Иванов Константин Маркович
Пол
муж
Сословие
налогоплательщик
Дата переписи
1925
Губерния
Сибирский край
Уезд
Ачинский округ
Волость
Тяжинский район
Место
д. Почаевка
Место события
д. Почаевка, Тяжинский район, Ачинский округ, Сибирский край
Архивный код
МКУ Архив г. Ачинска: ф.Р-450, оп.1, д.2, лист: нет
Полная запись переписи
Наименование переписи: Поселенный список плательщиков единого сельхоз налога в 1925-1926 г. в д. Почаевка
Иванов Константин Маркович: | налогоплательщик - |
Источник
Индексация данных проведена Светланой Петровой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1869 ст.
Неизвестно
Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

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