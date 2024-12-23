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Сацыперов Матвей

Из справочника
База служилых людей 17-18 веков (база Шатохина Александра)
ФИО
Сацыперов Матвей
Пол
муж
Год (упоминания)
1641
Место
г. Рязань
Архивный код документа
РГАДА: ф.210, оп.4, д.262
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, включая фото, отчество и служебные подробности по ссылке. Или заявку на почту: aectann1985@yandex.ru
Источник
база служилых людей Александра Шатохина
География
г. Рязань

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