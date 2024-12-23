Выскребенцов Фома
Из справочника
База служилых людей 17-18 веков (база Шатохина Александра)
- ФИО
- Выскребенцов Фома
- Пол
- муж
- Год (упоминания)
- 1700
- Место
- г. Ливны
- Архивный код документа
- РГАДА: ф.210, оп.12, д.1891
- Дополнительно
- По персоне можно получить дополнительную информацию, включая фото, отчество и служебные подробности по ссылке. Или заявку на почту: aectann1985@yandex.ru
- Источник
- база служилых людей Александра Шатохина
- География
- г. Ливны
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