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Кокурин Авдей

Из справочника
База служилых людей 17-18 веков (база Шатохина Александра)
ФИО
Кокурин Авдей
Пол
муж
Год (упоминания)
1640
Место
г. Орел
Архивный код документа
РГАДА: ф.210, оп.14, д.114
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, включая фото, отчество и служебные подробности по ссылке. Или заявку на почту: aectann1985@yandex.ru
Источник
база служилых людей Александра Шатохина
География
г. Орел

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