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Апрелев Венедикт

Из справочника
База служилых людей 17-18 веков (база Шатохина Александра)
ФИО
Апрелев Венедикт
Пол
муж
Год (упоминания)
1665
Сословие / Статус
раненые полка Хованского
Архивный код документа
РГАДА: ф.210, оп.4, д.276
Источник
база служилых людей Александра Шатохина

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
1680

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