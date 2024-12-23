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Алаишав Тит

Из справочника
База служилых людей 17-18 веков (база Шатохина Александра)
ФИО
Алаишав Тит
Пол
муж
Год (упоминания)
неизв
Место
г. Кашира
Архивный код документа
РГАДА: ф.210, оп.10, д.29
Источник
база служилых людей Александра Шатохина
География
г. Кашира

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