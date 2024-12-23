Рахматула Бикинин
Из справочника
Списки домохозяев Ивановской волости на 1899 год
- ФИО
- Рахматула Бикинин
- Пол
- муж
- Номер по списку
- 235
- Номер в семье
- 1
- Дата переписи
- 1899
- Губерния
- Казанская
- Уезд
- Свияжский
- Волость
- Ивановская
- Место
- д. Бурундуки
- Место события
- д. Бурундуки, Ивановская вол., Свияжский у., Казанская губ.
- Архивный код
- ГАРТ (Татарстан): ф.81, оп.2, д.1105, лист: 27об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Списки домохозяев Ивановской волости Свияжского уезда Казанской губернии на 1899 год
Перепись по д. Бурундуки
Номер в списке: 235 - Рахматула Бикинин
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- Индексация данных проведена группой волонтёров Familio на площадке проекта «Великія описи».
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