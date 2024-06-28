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Юркевич Ив. Касп.

Из справочника
Списки домохозяев 1916 года по Вилейскому уезду Виленской губернии
ФИО
Юркевич Ив. Касп.
Номер
7
Волость
Долгиновская волость
Сельское общество
Общество Жазневское
Населенный пункт
селение Жизнова
Архивный шифр
НИАБ (Минск), ф.325 оп.3 д.12
Источник
Индексация проведена Натальей Деревенченко и Айдаром Ахтариевым

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