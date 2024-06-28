Бабкевич Иван Ник.
Из справочника
Списки домохозяев 1916 года по Вилейскому уезду Виленской губернии
- ФИО
- Бабкевич Иван Ник.
- Номер
- 24
- Волость
- Кривичская волость
- Сельское общество
- Общество Мотыкское
- Населенный пункт
- селение Баровики (№53)
- Архивный шифр
- НИАБ (Минск), ф.325 оп.3 д.27
- Источник
- Индексация проведена Натальей Деревенченко и Айдаром Ахтариевым
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