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Павловский Франц Вик.

Из справочника
Списки домохозяев 1916 года по Вилейскому уезду Виленской губернии
ФИО
Павловский Франц Вик.
Номер
10
Волость
Кривичская волость
Сельское общество
Общество Костявичское
Населенный пункт
д. Станьки
Архивный шифр
НИАБ (Минск), ф.325 оп.3 д.27
Источник
Индексация проведена Натальей Деревенченко и Айдаром Ахтариевым

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